Trump cynicky zlehčuje vraždu Chášukdžího? Turecký ministr se rozlítil

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu kritizoval postoj Trumpa ke kauze v televizi CNN Türk. Podle něj nejvyšší americký představitel přivírá nad vraždou novináře oči. "Trumpovo prohlášení jako by říkalo 'přivřu nad tím oči, ať se stane cokoliv'," prohlásil šéf turecké diplomacie a dodal, že tato vražda nebyla žádná náhoda, neboť vše bylo dopředu naplánováno.

Podle deníku The Washington Post, pro který Chášukdží pracoval, označila americká tajná služba CIA za objednavatele vraždy novináře přímo korunního prince Muhammada bin Salmána, který je označován za reálně nejmocnějšího muže země. To Trump již dříve zlehčoval, když uvedl, že "možná to (bin Salmán) udělal, možná ne!".

Ve čtvrtek se Trump tématu dotkl znovu. Zdůraznil především to, že saúdskoarabský korunní princ i král vehementně popřeli, že měli s vraždou cokoliv společného. Podle něj by "možná měl být shledán odpovědným celý svět, protože svět je krutým místem. Svět je hodně, hodně kruté místo".

Kritici v americkém Kongresu a vysocí představitelé dalších zemí obviňují Trumpa, že ignoruje lidská práva a je k Saúdské Arábii shovívavý z ekonomických důvodů, mimo jiné i kvůli jejímu vlivu na světové ceny ropy.

Çavuşoglu uvedl, že korunní princ Muhammad bin Salmán zažádal o schůzku s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem na okraj summitu zemí G-20, který se koná koncem listopadu v Buenos Aires. Bylo by to první setkání mezi princem a Erdoganem, který se kvůli říjnové Chášukdžího vraždě na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu snaží vytvářet na arabskou zemi tlak mezinárodního společenství.