Teroristé z Šabábu zaútočil na svatyni. Zabili prominentního klerika a jeho stoupence

Dva sebevražední atentátníci se dnes ráno odpálili ve městě Galkayo před rezidencí duchovního vůdce Abdiweliho Aliho Elmiho, která je zároveň svatyní vyznavačů súfismu, mytické formy islámu. Do budovy následně vtrhli čtyři ozbrojenci a zahájili palbu. Podle agentury AP zahynulo během útoku nejméně 18 lidí a dalších 20 bylo zraněno.

#Somalia-At least 20 people were killed including a famous cleric identified as Abdiweli Elmi Yare following an attack in south Galkacyo, Somalia pic.twitter.com/wJHXbMaCXG