Erdogan se má sejít s bin Salmánem. Odtajněny další nechutné detaily o vraždě Chášukdžího

Turecko viní nejvyšší kruhy saúdskoarabské vlády z nařízení vraždy novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu 2. října. Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) a někteří členové amerického Kongresu dokonce tvrdí, že bin Salmán byl přímo objednavatelem vraždy.

"Ano, požádal po telefonu Erdogana, zda by se mohli sejít v Buenos Aires," řekl šéf turecké diplomacie v rozhovoru, který dnes otiskl německý list. "V tuto chvíli není důvod se s korunním princem nesetkat," dodal turecký politik.

Na otázku, zda si mezitím je jistý, kdo dal povel k zabití kritika saúdskoarabského režimu, Çavuşoğlu odvětil, že bez důkazů nemůže nic říct.

Vztahy mezi Saúdskou Arábií a Tureckem jsou od zmizení Chášukdžího velmi napjaté. Rijád následně vydal několik navzájem si protiřečících prohlášení, načež přiznal, že Chášukdží byl zabit a jeho tělo rozčtvrceno. Jeho pozůstatky se však dosud nenašly. Saúdská Arábie opakovaně prohlásila, že korunní princ o vraždě nevěděl. Podle Ankary zločin spáchalo 15členné vražedné komando vyslané z Rijádu.

Çavuşoglu řekl, že si poslechl "nechutnou" zvukovou nahrávku, která údajně zachycuje vraždu novináře, jenž psal pro americký list The Washington Post. "Poslechl jsem si ji. Byl zabit během sedmi minut. Byla to promyšlená vražda," je si jistý ministr.

Na nahrávce je údajně slyšet i soudního lékaře, který ostatní vybídne, aby pustili hudbu, zatímco rozřezává tělo. "Člověk si všimne, že mu to činí potěšení... rád čtvrtí lidi. Je to nechutné," poznamenal Çavuşoglu.

Turecko už dříve oznámilo, že nahrávku související se zabitím žurnalisty předalo Saúdské Arábii, USA, Německu, Francii a Británii. Na nahrávce podle tureckých médií saúdskoarabský tým opakuje předem připravený plán a každému z členů se připomíná, jakou v něm má úlohu.

Šéf turecké diplomacie se v rozhovoru s německým deníkem rovněž bránil proti kritice, která se na jeho zemi snáší z Evropy. Němci a Evropané podle něj Ankaru neustále poučují, co je právní stát. To je podle něj "zcela špatně".

Çavuşoglu ujistil, že Turecko nadále usiluje o členství v EU. "Ano, to je náš cíl. Pokud to nechce EU, musí nám to říct," poznamenal politik z Erdoganovy vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).