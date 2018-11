Přesun české ambasády do Jeruzaléma? Zeman chce tlačit na vládu, pobyt v Izraeli si pochvaluje

Meteorologové varují: Do úterý napadne 30 centimetrů sněhu, místy se bude tvořit náledí

Zeman je v Izraeli od neděle. Novinářům řekl, že je s průběhem návštěvy velice spokojen a doufá, že spokojenost je i na izraelské straně.

Prezident uvedl, že se v Jeruzalémě setkal s českými podnikateli. "Velmi si vážím toho, že tu navázali celou řadu významných kontaktů," řekl. Za uspokojivé označil jednání s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem. Dnes je na programu oběd s premiérem Benjaminem Netanjahuem, s nímž chce hovořit o společném jednání české a izraelské vlády. Podle Zemana by bylo vhodné, aby se uskutečnilo v prvním čtvrtletí příštího roku.

Jeruzalém. Pan prezident se svojí paní zavítali na pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua @netanyahu a jeho manželky na přátelský oběd. pic.twitter.com/4O3a7TaRMA — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. listopadu 2018

Odpoledne prezident v jeruzalémské budově Cinematéky otevře kancelář nazvanou Český dům, v níž budou sídlit čtyři státní agentury: CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Česká centra. Z Izraele Zeman odletí ve středu, na závěr návštěvy se poletí podívat do kibucu a Negevské pouště.

Hlavním bodem jeho návštěvy Jeruzaléma byl projev v Knesetu, Zeman se stal prvním českým státníkem, který měl tuto možnost. Řekl, že si této příležitosti velice váží a věří, že to bude mít velice pozitivní dopad na vzájemné vztahy. Vyzdvihl, že v projevech vyjádřili sympatie k jeho návštěvě zástupci opozice i koalice.

Nový český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický uvedl, že vystoupení nejvyššího představitele v Knesetu je nejvyšší pocta, "která na tom politickém terénu existuje". "Proslov měl obrovský úspěch, všechny dnešní deníky z něho citují", dodal. Na titulní stránce otiskl například fotografii Zemana v Knesetu list The Jerusalem Post.

Zeman dnes novinářům řekl, že se bude snažit přesvědčit českou vládu k přestěhování ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Připomněl svůj projev v Knesetu, v němž si posteskl, že bohužel není diktátor. "A v demokratické struktuře možná bude to přesvědčování déle trvat," dodal dnes.

Většina zemí, včetně ČR, má kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma velvyslanectví v Tel Avivu. Status Jeruzaléma je dlouhodobým předmětem sporu Izraele a Palestinců, kteří jeho východní část okupovanou Izraelem od války v roce 1967 chtějí jako hlavní město svého budoucího státu.

Ke konceptu Izraele jako jednoho státu s dvěma národy, který prosazuje Rivlin, Zeman uvedl, že existuje prezidentská solidarita. "Takže když prezident Rivlin vystoupil s tímto návrhem, tak jsem zdvořile řekl, že je třeba o něm diskutovat," řekl a poukázal, že proti je premiér Netanjahu i předsedkyně opozice Cipi Livniová.

"Na druhé straně buďme objektivní, mohlo by to přispět k emancipaci Palestinců, konkrétně zaměstnání, vzdělání, zdravotnictví a tak dále. Pochopitelně Izraelci se obávají, aby početně Palestinci nepřevážili, víte, že tady platí princip židovského státu. To reálně znamená, že menšiny jsou tolerovány, ale že nejsou dominantní," dodal.

O sankcích proti Íránu, které Izrael prosazuje, Zeman s Rivlinem nehovořil. Řekl, že i přes jeho "nelásku k vládě ajatoláhů" v Íránu nemá důvěru v to, že by sankce k něčemu vedly. Na nedávný výrok íránského prezidenta Hasana Rúháního, který označil Izrael za rakovinový nádor, odvětil, že jde o podobný výrok jako u předchozího íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, který chtěl Izrael vymazat z mapy.

"Předchozí íránský prezident, jak víte, už není prezidentem a proslul spíše tím, že chtěl být prvním íránským kosmonautem. Bohužel se to nepodařilo, protože dodnes by mohl obíhat na oběžné dráze. Domníval jsem se, že prezident Rúhání je poněkud umírněnější, bohužel tento výrok o umírněnosti nesvědčí," dodal.