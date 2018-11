Rijád pomůže agentuře OSN pro palestinské uprchlíky, do potíží se dostala kvůli Trumpovi

Spojené státy v srpnu oznámily, že zastavují svou pomoc agentuře, jejíž program je podle nich "nenapravitelně chybný". Roční rozpočet UNRWA činí zhruba 1,1 miliardy dolarů, z nichž asi třetinu hradily USA.

Na tiskové konferenci byl dnes spolu s Rabíou generální komisař UNRWA Pierre Krähenbühl. O ochotě zemí z oblasti Perského zálivu vypomoci agentuře hovořil nedávno. Řekl tehdy, že díky této pomoci a také příspěvkům Evropské unie se podařilo deficit agentury zásadně snížit. V lednu podle něj agentura čelila deficitu 446 milionů dolarů a po zastavení americké pomoci se situace ještě zhoršila. "Díky pomoci, již se podařilo zmobilizovat, jsme deficit snížili na 21 milionů dolarů. Je to velmi povzbudivé," řekl Krähenbühl.

