V Astaně se opět jedná o Sýrii, hlavní bod je situace v Idlibu

Rozhovorů se účastní podobně jako v minulých kolech kromě zástupců syrské vlády a opozice také představitelé Ruska, Íránu a Turecka, tedy zemí zapojených do dění v Sýrii. Za OSN je přítomen zmocněnec pro Sýrii Staffan de Mistura, který ale ve funkci končí a je to zřejmě jeho poslední příspěvek k řešení situace v Sýrii.

