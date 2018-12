V Bahrajnu záhadně zemřel americký viceadmirál, tělo našli v rezidenci

Tělo bylo nalezeno ve Stearneyho rezidenci v sobotu. Případ vyšetřuje americké námořnictvo spolu s bahrajnským ministerstvem vnitra.

VADM Scott #Stearney, the US #Navy's commander naval forces in #Central Command and of the US #Fifth Fleet, was found dead in his quarters in Bahrain. No foul play is suspected. He'd just taken over in May. https://t.co/xLMikXFfBd pic.twitter.com/S2rxlCdLcg