Mezinárodní koalice popírá útok na syrskou armádu. Šlo o úder proti IS, tvrdí armáda USA

Podle syrské agentury rakety dopadly jižně od města Suchna, které se nachází v provincii Homs, zhruba 30 kilometrů od hranic s provincií Dajr az-Zaur. Právě v této provincii v druhé půlce listopadu mezinárodní koalice opakovaně zasahovala proti radikálům z IS. Nálety si vyžádaly desítky lidských životů.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že koaliční síly vystřelily víc než 14 raket na armádní konvoj na východě provincie Homs.

Mluvčí amerických sil Sean Ryan nicméně agentuře AFP řekl, že koaliční síly provedly přesný úder proti džihádistům.

#US led coalition strike overnight in #Syria on #Assad and #ISIS targets near the Syrian border with #Iraq. The Al Tanf border crossing was closed subsequently.