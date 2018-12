Izrael vyšetřuje diamantovou aféru. Stopy vedou k oligarchovi s vazbou na Putina

Podle AP je Levievovo impérium LLD ohroženo podezřením z kriminální činnosti. Levievovi blízcí spolupracovníci byli zatčeni a nevyjasněné je úmrtí účetní, která vypadla z okna telavivského sídla firmy.

Leviev, jemuž je 62 let a přezdívá se mu diamantový král, se narodil v Uzbekistánu a do Izraele imigroval v roce 1971. Začal pracovat v dílně na broušení diamantů, později založil vlastní podnik, uzavíral kontrakty v Angole a Rusku a krátce byl konkurentem i jihoafrického giganta firmy DeBeers. Později podnikání rozšířil na trh s nemovitostmi, stavebnictví a chemický průmysl. Jeho majetek se podle AP odhaduje na miliardu dolarů, v poslední době ale Leviev zaznamenal velké ztráty kvůli investicím v Rusku.

Podezření z nelegální činnosti Leviev popírá a vyjednává o podmínkách návratu do Izraele, kde nebyl zatím formálně obviněn. Podle AP ale už jeho kontakty s lidmi obviněnými z pašování diamantů jeho podnik značně poškodí. Podvodníci v kufrech provezli podle AP v rozmezí několika let diamanty za 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun).

Novinář Alex Kogan, který se zabývá světem oligarchů žijících v Izraeli, nevěří, že by se Leviev dostal do takové situace. "Je to stále oligarcha a toto není jeho styl. Pašování takového rozsahu by zničilo podnik mnohem větší než ten jeho," sdělil Kogan.

V listopadu byli v aféře zatčeni Levievův syn a bratr a další čtyři lidé a na kauci jsou teď na svobodě. Vážnější je případ účetní firmy LLD Mazal Hadadiové, která 11. listopadu vypadla z koupelnového okna v desátém patře firmy LLD, která sídlí vedle telavivské burzy diamantů. Smrt se původně vysvětlovala jako sebevražda, avšak rodina tvrdí, že Hadadiová je matkou tří dětí a sama by se nikdy nezabila. V den smrti prý už byla na cestě z práce domů, když ji někdo telefonem odvolal zpět do úřadu.

Izraelský průmysl diamantů se od případu označovaného v Izraeli jako Černý diamant snaží distancovat. V 70. letech zaměstnával desítky tisíc lidí a býval střediskem obchodu s těmito drahými kameny. V posledních letech ale čelí potížím jednak kvůli šíření umělých diamantů, jednak kvůli přesouvání aktivit, jako je broušení, do zemí s levnější pracovní silou. Díky daňovým výhodám v Dubaji přišel i o výlučnou pozici v obchodu. Aféra kolem LLD poškozuje celé odvětví, protože Izraelci se snažili vybudovat pověst poctivého podnikatelského prostředí.

Izraelská média spekulují o tom, zda se Leviev z Ruska vrátí, a přinášejí rozhovory s rodinou Hadadiové. LLD vydala prohlášení, v němž ujišťuje, že všechny firmy kontrolované Levievem podnikají v souladu s pravidly a zákony. "Doufáme, že věc bude rychle vyjasněna a podezření se ukáže jako neopodstatněné," stojí v prohlášení.