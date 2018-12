Izrael ocenil rezoluci OSN proti Hamásu, velvyslanec děkuje Česku

Izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron na twitteru České republice poděkoval za to, že spolu s ostatními státy Evropské unie Hamás odsoudila a postavila se na stranu Izraele.

Thank you Czech Republic for your vote, together with all EU countries, condemning Hamas terror and standing with Israel https://t.co/Mf94FtgT2F