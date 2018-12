Lze zastavit apokalypsu? Hrozí smrt milionů lidí, varuje představitel OSN

— Autor: -mbw / EuroZprávy.cz

Ačkoliv se třicet let pohybuje v oblastech humanitárních krizí, to, co viděl minulý týden v Jemenu, Marka Lowcocka šokovalo. Zástupce tajemníka OSN pro humanitární záležitosti v komentáři pro server CNN varuje, že v zemi hrozí smrt milionům lidí.