Mučení v Jemenu? Vězni popsali kruté metody šíitů. Čtení jen pro otrlé povahy

Z hlediska Húsíů poskytl pomoc nepříteli, čímž se stal nepřítelem jejich. Pálili mu tělo, bili ho a upoutali řetězy ke stropu na 50 dní. Baakar a jeho pacient patří k tisícům lidí, kteří padli do rukou Húsíů za čtyřleté války a podle AP někteří z nich zažili kruté mučení. K metodám patřilo bití tyčemi do obličeje, uvazování řetězy za ruce nebo genitálie, pálení kyselinou. AP hovořila s 23 z nich.

Zatímco se ve Švédsku konají mírové rozhovory, obě válčící strany se dohodly na výměně zajatců. Vláda propustí bojovníky Húsíů, povstalci civilisty, kteří byli uvězněni podobně jako Baakar na výstrahu kritikům.

Skupina, která si říká svaz matek unesených, má informace o 18.000 zadržených. Z nich 1000 prošlo tajnými věznicemi Húsíů a bylo podrobeno mučení, tvrdí zástupkyně svazu Sabáh Muhammadová. Nejméně 126 lidí v těchto věznicích zemřelo v důsledku mučení. V Saná existuje 30 tajných věznic.

Představitelé Húsíů trvají na tom, že vězně nemučí, že jsou zajištěna jejich práva a záruky spravedlivého soudu. Amnesty International tvrdí, že obě strany konfliktu masivním způsobem porušují lidská práva a páchají válečné zločiny. Svět pobouřily nálety arabské koalice bojující na straně vlády. Její letadla nejednou zasáhla civilní cíle a pozabíjela nevinné. Počínání Húsíů zbavujících se kritiků a svědků je méně viditelné.

Húsíové ze Saná ovládají území, na němž žije 70 procent z 29 milionů Jemenců. Věří, že jsou potomky proroka Mohameda, a že tudíž mají boží právo Jemenu vládnout. Kdo je proti nim, je proti bohu a zasluhuje trest.

Jejich vězením prošel také učitel ze Zamáru, který teď uprchl do Maribu, kontrolovaného oponenty povstalců. V podzemní cele strávil se zavázanýma očima čtyři měsíce a 22 dní. Čas počítal podle svolávání k modlitbám. Věznitelé ho bili tyčemi a řekli mu, že zemře.

Bývalí vězni se shodují, že nejhorší byly první měsíce. Anas Sarrarí si vzpomíná, jak se začal na chodbě věznice v Saná probouzet z bezvědomí. Tento šestadvacetiletý kritik Húsíů prošel dvouměsíčním mučením a stále má oteklé ruce plné jizev. Zrovna jedl na ulici v Saná kukuřici, když ho v září 2015 zatkli ozbrojenci. Pamatuje si, že visel za zápěstí 23 hodin a přestal cítit ruce a většinu těla. Pouta se mu zařezala do zápěstí, když si chtěl ulevit a postavit na špičky. Věznitelé ho přivazovali ke stropu na několik hodin denně. Jedl tvrdý chléb, zeleninu s rýží plnou švábů. V čase se orientoval, jenom když dostal jogurt s datem na obalu. Než upadl do bezvědomí, ví, že před ním stál muž se zařízením, jímž se dávaly elektrické šoky.

Když se probudil na chodbě a chtěl vstát, zjistil, že nemůže. Dovlekli ho do cely, kde zjistil, že je ochrnutý. Strážci ho občas odnesli umýt a pak zase hodili do špinavé kobky. Po čtyřech měsících ho pustili. Anas se nyní pohybuje na kolečkovém křesle. Myslí si, že byl mučen, aby posloužil jako odstrašující příklad všem, kdo Húsíe kritizují. "Každý se zděsí, když vidí z vězení vyjít člověka umučeného k invaliditě," řekl.

"Zabijeme tě, protože jsi zrádce," křičel na Baakara jeden ze sedmi povstalců, kteří ho přišli do nemocnice zatknout. Bili ho tyčemi, bičovali, strhli mu nehty a vytrhávali vlasy, dokud bolestí neomdlel. Další den mu do ran dloubali a vymýšleli stále nové metody. Přišli s plastovými lahvemi, roztavili je a nalili mu plast na hlavu a mezi stehna. Skončil v cele ve staré pevnosti města Hudajdá. Přežil další mučení, nakonec ho odvázali a nechali ostatní, aby ho omyli. Začal pomáhat vězňům, kteří o to požádali.

Dělal jednoduché chirurgické zákroky, bez umrtvení a s pomocí elektrických drátů. Pomohl muži, jehož věšeli za přirození, jinému, kterého spálili kyselinou. Na svobodu se dostal před rokem, když jeho rodina zaplatila 5,5 milionu ríjálů (tehdy 182.000 korun). Teď žije v Maribu s ostatními lidmi prchajícími před Húsíi a pomáhá nemocným a zraněným.