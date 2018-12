Jemenská vláda navrhla zprovoznit letiště v Saná, povstalcům vzápětí pohrozila

Dva ze zástupců vlády, jež dnes citovala agentura Reuters, řekli, že by provoz letiště v Saná mohl být obnoven, pokud by letadla mohla nejdříve projít kontrolou na letištích v Adenu a Sajúnu, která spadají pod vládu.

Jemenská válka připravila o život na 10.000 lidí a uvrhla miliony Jemenců na pokraj hladu. V zemi se stále bojuje, nejhorší je situace kolem přístavu Hudajdá, jímž prochází většina humanitární pomoci. Jeden ze zástupců vlády dnes řekl, že vládní ofenziva tam stále není vyloučena, pokud se povstalci z města Hudajdá odmítnou stáhnout.

Sad announcement by #UN @WFP of famine-like conditions in parts of #Yemen yesterday accompanied by slight glimmer of hope today in opening of peace talks in #Sweden. Negotiating parties agree to release prisoners as initial confidence-building measure. Keep it up! pic.twitter.com/wBKpOIYKTS