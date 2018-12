U Ankary havaroval vysokorychlostní vlak. Nejméně čtyři mrtví, mnoho zraněných

Vysokorychlostní vlak byl na cestě z Ankary do města Konya, které leží jižně od metropole. Kolem 06:30 místního času (04:30 SEČ) podle guvernéra narazil do lokomotivy, jejíž posádka na místě kontrolovala koleje. Následně nejméně dva vagóny vykolejily a narazily do nadchodu.

Agentura DPA uvedla, že k neštěstí došlo poblíž železniční stanice Marşandiz v západní části Ankary. Podle ní se část nadchodu, do kterého souprava vrazila, zřítila na vagóny.

Záchranáři dál prohledávají trosky. "Doufáme, že už nenalezneme žádné další mrtvé," uvedl guvernér Şahin.