U Ankary vykolejil vysokorychlostní vlak. Devět mrtvých, mnoho zraněných

Vysokorychlostní vlak byl na cestě z Ankary do města Konya, které leží jižně od metropole. Kolem 06:30 místního času (04:30 SEČ) podle guvernéra narazil do lokomotivy, jejíž posádka na místě kontrolovala koleje. Následně nejméně dva vagóny vykolejily a narazily do nadchodu.

Agentura DPA uvedla, že neštěstí se stalo poblíž železniční stanice Marşandiz v západní části Ankary. Podle ní se část nadchodu, do kterého souprava vrazila, zřítila na vagóny.

Na místě jsou kromě záchranářů, jimž pomáhají speciálně vycvičení psi, i vyšetřovatelé. Zatím není jasné, zda kolizi způsobila nefunkční signalizace.

Poslední větší železniční neštěstí s větším počtem obětí se stalo v Turecku v červenci, když vykolejil příměstský vlak na severozápadě země poblíž města Çorlu mezi Edirne a Istanbulem. Při nehodě zahynulo 24 lidí a na 300 dalších osob bylo zraněno, většina z nich lehce.