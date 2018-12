Z irácké věznice uprchlo 21 vězňů, hlavně členů Islámského státu

Co se v zahraničí píše o Česku? V Praze potkáte jen Afričany a Asiaty. Pozor na krádeže a byrokracii

Opevněná věznice Fort Suse se nachází nedaleko města Sulajmáníja v iráckém Kurdistánu. Mezi vězni jsou zejména ozbrojenci z teroristické organizace, kteří byli dopadeni během bojů proti Islámskému státu od roku 2014. Uvězněné osoby uprchly ze svých cel ve středu pozdě večer, kurdské bezpečnostní složky po nich ihned začaly pátrat a 15 z nich chytily. Kde se nachází zbývajících šest vězňů, není známo.

I když věznice leží na území značně autonomního Kurdistánu, má nad ní plně kontrolu federální vláda. "Téměř všichni uprchlí vězni byli z DAIŠe (arabská zkratka pro Islámský stát)," uvedl nejmenovaný kurdský zdroj. Jak je možné, že se odsouzeným podařilo dostat z přísně střežené káznice, není jasné.

V roce 2014 se příslušníkům sunnitské radikální skupiny IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Bagdád loni v prosinci ohlásil, že Islámský stát byl definitivně poražen. Zbytky bojovníků IS se ale stále skrývají v pouštní oblasti na hranici mezi Sýrií a Irákem.