Konec jemenské války? Znesvářené strany se dohodly na příměří v Hudajdá

Podle Guterrese dohoda zahrnuje stažení vládních i povstaleckých jednotek z Hudajdá v nejbližších dnech. Nahradí je složky, které OSN nazývá "místní síly".

Guterres také řekl, že příměří se bude týkat nejenom města Hudajdá, ale celé stejnojmenné provincie. Monitorování situace zajistí OSN, která také pomůže s distribucí pomoci civilistům. Guterres řekl, že dnešní dohoda by mohla být výchozím bodem pro ukončení bojů a humanitární krize Jemenu.

Today, I hope we are seeing the beginning of the end of one of the biggest tragedies of the 21st century — the conflict in Yemen, the worst humanitarian crisis in the world. My remarks in Sweden https://t.co/33FJuWG7ls pic.twitter.com/gUFfam5b88