Na východě Sýrie padla poslední bašta Islámského státu, město Hadžín

Podle SOHR dobyla arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) Hadžín dnes ráno po těžkých bojích s leteckou podporou mezinárodní koalice v čele s USA. Na okraji města podle SOHR ale stále ještě pokračují srážky se zbytky radikálů IS.

Syrian fighters backed by the United States have driven Islamic State from the town of Hajin in eastern Syria.

