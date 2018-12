Turecké letouny zasáhly cíle PKK na severu Iráku

Irácké úřady si v pátek předvolaly tureckého velvyslance v Bagdádu. Reagovaly tak na oznámení Ankary, že její armáda usmrtila osm radikálů z PKK, kteří se nacházeli v Iráku. Turecko rovněž prohlásilo, že bude pokračovat v útocích na příslušníky organizace, dokud budou hledat útočiště v Iráku.

Ve svém prohlášení na twitteru turecké ozbrojené síly nyní uvedly, že na severu Iráku podnikly 14. a 15. prosince další nálety, při kterých usmrtily sedm extremistů.

V hornatém iráckém regionu u jižní hranice Turecka operují bojovníci z PKK desítky let. PKK bojuje od roku 1984 za autonomní Kurdistán a za práva Kurdů v Turecku. Podle agentury AP si tyto boje dosud vyžádaly životy 40.000 lidí. Za teroristickou organizaci PKK kromě Turecka považují rovněž Evropská unie a Spojené státy.

Local elections in #Turkey on March 31. Time for #Erdogan to start another war to distract Turkish voters from his mismanagement of the economy. Killing #Kurds is a winning political strategy which galvanizes Erdogan's base. pic.twitter.com/qI3O4ZvTDD