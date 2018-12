Nobelistka Muradová vyzvala k ochraně jezídek, velitele IS chce dostat před soud

"Všechny oběti potřebují bezpečné útočiště do té doby, než stane DAIŠ před mezinárodními soudy," prohlásila 25letá Iráčanka. DAIŠ je arabskou zkratkou pro Islámský stát. Muradová rovněž vyzvala Irák a další země, aby vyšetřily osud členů náboženské menšiny jezídů, kteří byli uneseni radikály z Islámského státu.

Iráčanka si Nobelovu cenu převzala tento měsíc v Oslu společně s konžským lékařem Denisem Mukwegem. Jako jednadvacetiletou unesli Muradovou z její vesnice na severu Iráku bojovníci organizace Islámský stát (IS) a drželi ji tři měsíce jako sexuální otrokyni. Při útocích IS přišla o 18 členů rodiny, včetně matky. Ze zajetí se Muradové na několikátý pokus podařilo uprchnout a stala se mluvčí tisíců žen znásilňovaných bojovníky IS.

Yazidi activist Nadia #Murad and Congolese gynecologist Denis #Mukwege have been awarded the Nobel Peace Prize. They called on the world to do more to protect victims of wartime sexual violence.https://t.co/yxBkzbkCtB Nadia Murad and Denis Mukwere acccept Nobel Peace Prize