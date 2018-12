Hamás vznikl před 31 lety, v Gaze oslavovaly desítky tisíc Palestinců

Bojovníci Hamásu ve vojenském oblečení na akci pochodovali s raketami i dalšími zbraněmi. Organizace ve svém prohlášení uvedla, že vysoká účast na shromáždění odráží podporu, které se Hamás mezi obyvateli těší.

Šéf Hamásu v Pásmu Gazy Ismáíl Haníja se vyjádřil rovněž k nedávným smrtícím útokům proti Izraelcům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle listu The Times of Israel nepopřel, že příkazy k útokům přišly přímo z Pásma Gazy. Podobné útoky jsou podle něj "odpovědí" na očekávané americké návrhy ohledně mírových jednání, která podle Palestinců upřednostňují Izrael.

#Palestinians are taking part in the launching of the 31st #Hamas Movement in the #Gaza Strip. pic.twitter.com/VtLC8z14sQ