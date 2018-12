Arabský svět normalizuje vztahy se Sýrii? Súdánský prezident Bašír jednal s Asadem

Úřad syrského prezidenta potvrdil, že Asad se setkal se svým súdánským protějškem a vyjádřil radost nad touto návštěvou, která se podle něj stane "podnětem k obnovení vztahů mezi oběma zeměmi tak, jak byly před válkou".

#Sudan President Omar al-Bashir arrives in #Damascus on Sunday, welcomed by Bashar Al-Asad at the airport.

First Arab leader to visit #Syria since the crisis that began early in 2011. pic.twitter.com/HPHHG8w3Tl