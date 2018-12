V jemenském přístavu Hudajdá má platit klid zbraní, svědci ale hlásí střelbu

Město je zčásti v rukou šíitských povstalců, kteří bojují s podporou Íránu proti jemenské vládě od roku 2014. Za vládou stojí koalice vedená Saúdskou Arábií.

V Hudajdá se bojovalo ještě několik hodin po pondělní půlnoci místního času. "Ve tři hodiny (v 01:00 SEČ) se vrátil klid," sdělil vládní zdroj a agentuře AFP to potvrdili svědci.

AFP ale napsala, že zatím není možné říci, zda opravdu zavládlo příměří, nebo jde jenom o přestávku v palbě. Místní lidé upozornili, že se začíná většinou bojovat večer a k ránu zbraně utichají.

As we expected, the #Houthi militias have violated ceasefire agreement in #Hodeidah#SwedenTalks #Yemen pic.twitter.com/SMnd71RVaj