Konec 17 let trvající války? USA a Tálibán jednaly o odsunu "okupantů" z Afghánistánu

Jednání v SAE o ukončení 17 let trvající války v Afghánistánu je nejméně třetím setkáním představitelů Tálibánu se zvláštním americkým vyslancem Zalmayem Khalilzadem. Navzdory snahám o dojednání míru v Afghánistánu pokračují boje.

Do Abú Zabí přijela také delegace afghánské vlády, která se sešla s Khalilzadem. Ale navzdory americkému postoji, že jakékoli mírové řešení musí Tálibán dojednat s afghánskou vládou, představitelé tohoto radikálního islámského hnutí nadále odmítají jednat s vládou v Kábulu. Považují ji totiž za nelegitimní režim dosazený zahraničními silami.

Tálibán, který od svého svržení v roce 2001 usiluje o znovuzavedení striktní verze islámského práva, uvádí jako hlavní překážku míru v zemi přítomnost mezinárodních sil.

Afghan #Taliban say will hold fresh talks with US officials in UAE on Monday



Read: https://t.co/vLKULbV6hM pic.twitter.com/2P5QTYwJxP