Rakety Patriot, nebo S-400? Rusko i USA chtějí vyzbrojit Turky, NATO je v pozoru

— Autor: ČTK

Moskva počítá s tím, že dohoda s Tureckem o prodeji ruských systémů protivzdušné obrany S-400 platí. Prohlásil to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na úterní zprávy, že Američané schválili případný prodej konkurenčního raketového systému Patriot do Turecka. Rusko přitom podle agentury Reuters nemá obavy, že by Turecko jako členská země NATO vyzradilo Američanům citlivé údaje o systému S-400. Aliance ovšem Turecko před nákupem ruských raket varuje.