Bodnutí do zad. USA jsou nebezpečný partner, zní z překvapivých míst

Trump slíbil dokončit likvidaci Islámského státu (IS), ale stažení amerických vojsk umožní tisícům jeho bojovníků dále operovat v Sýrii, varuje renomovaný deník. Dodává, že prezident rovněž hlásal potlačování íránské agrese na Blízkém východě, ale v důsledku jeho rozhodnutí budou moci íránská vojska zakořenit v zemi, které je z pohledu ambicí Teheránu klíčová. Trump také slíbil chránit Izrael, ale podle editorialu bude židovský stát nyní sám čelit Iránu a jeho spojencům na své severní hranici.

Prezidentovi přední bezpečnostní poradci pečlivě promýšleli a formulovali strategii pro zachování americké přítomnosti v Sýrii, dokud nebude vyloučená obnova IS a Írán nestáhne své síly, přičemž tento plán obhajovali až do tohoto týdne, připomíná washingtonský server. Konstatuje, že Trump opět jim i světu ukázal, že žádný americký politický závazek není imunní vůči jeho rozmarům.

"Trump prohlásil, že IS byl poražen, ale to není názor (amerických) ministerstev obrany a zahraničí," pokračuje vlivný server. Poukazuje, že tisíce džihádistických bojovníků jsou nadále v Sýrii a ovládají rozdrobená území v údolí řeky Eufrat, přičemž americký odchod jim poskytne příležitost ke konsolidaci, podobně jako v případě předčasného odchodu amerických vojsk z Iráku nařízeného bývalým prezidentem Barackem Obamou.

Až do středy hlavní teze představitelů amerického bezpečnostního aparátu zněla, že USA v posledních letech zjistily, že k trvalé porážce podobných skupin nestačí pouze fyzicky dobýt jimi ovládané území a následně odejít, odkazuje editorial na nedávné prohlášení Bretta McGurka, zvláštního zmocněnce amerického ministerstva zahraničí pro kampaň proti IS. "Zbavit se chalífátu neznamená, že slepě řeknete: 'OK, zbavili jsme se ho', vypochodujete a následně se divíte, proč se chalífát vrátil," cituje Washington Post zářijová slova amerického ministra obrany Jima Mattise.

Nespolehlivý, nebezpečný partner

Trump ospravedlňuje některé ze svých nejkontroverznějších rozhodnutí, včetně pokračování v podpoře saúdskému korunnímu princi Mohammedovi bin Salmánovi, potřebou zadržet hrozbu, kterou pro USA a jejich spojence představuje Írán, připomíná vlivný server. Deklaruje, že odchod ze Sýrie ovšem Teheránu i jeho spojenci, Rusku, nahrává, jelikož Írán v zemi rozmístil tisíce vojáků a milicionářů a snaží se zde vytvořit koridor do Libanonu a k Středozemnímu moři, stejně jako novou frontu boje proti Izraeli podél Golanských výšin.

V reakci na íránskou hrozbu Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton 24. září prohlásil, že USA neopustí Sýrii do chvíle, dokud se íránští vojáci budou nacházet mimo íránské hranice, což platí i o íránských prostřednících a milicích, poukazuje Washington Post. Kritizuje, že americké cíle v Sýrii nikdy nebyly zaštítěné dostatečnými zdroji, protože americký Kongres ani americká veřejnost nebyly připraveny podpořit Boltonem navrhovanou misi.

Zdá se, že Trumpovo rozhodnutí uspíšila bojovná rétorika tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, který minulý týden - a to nikoliv poprvé - vyhrožoval vojenskou operací proti syrským Kurdům, ačkoliv po jejich boku operují američtí vojáci, nastiňuje prestižní deník. Naznačuje, že Trump autoritářskému tureckému vládci v uplynulých dnech učinil několik laskavostí, například schválení prodeje protivzdušného systému Patriot a příslib opětovného prověření možnosti vydání Erdoğanova rivala, v Pensylvánii žijícího klerika Fetullaha Gülena.

Není přitom jasné, zda Trump dostal něco na oplátku, poukazuje Washington Post. Připomíná, že syrští Kurdové, kteří bojovali po boku USA a hráli klíčovou roli při osvobození většiny východní Sýrie od džihádistů, budou zřejmě hlavní obětí Trumpova rozhodnutí a zrazeni Washingtonem se stanou terčem turecké ofenzivy.

"Toto bodnutí do zad vysílá nezapomenutelnou zprávu všem, kteří jsou žádáni o spolupráci se Spojenými státy v boji proti terorismu: Washington ne nespolehlivý a nebezpečný partner," deklaruje americký server.