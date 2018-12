Stažení USA ze Sýrie znamená i konec náletů. Zneužije toho Islámský stát?

Předchozí americký prezident Barack Obama nařídil letecké údery proti IS od září 2014. Další rok pak do Sýrie poslal i vojáky. Chystané stažení USA ze Sýrie se podle informaci Reuters týká také vzdušných operací. Informované zdroje agentuře řekly, že načasování ukončení vzdušné kampaně bude vázáno na stažení amerických sil. Datum neupřesnily.

Reuters upozorňuje, že ukončení leteckých útoků pravděpodobně zvýší obavy, že Islámský stát, který přišel o téměř všechno území, jež dříve kontroloval, by mohl získat prostor pro přeskupení.

Důležité americké letecké kapacity se nenacházejí v Sýrii. Stroje startují z okolních zemí a operační centrum se nachází v Kataru. Americká vzdušná kampaň sehrála zásadní roli při vytlačování IS, na jehož cíle v Sýrii a Iráku od roku 2015 zamířilo více než 100.000 bomb a raket, vyplývá z údajů Pentagonu.

Reuters připomíná, že americké vzdušné síly jsou důležité nejen pro údery na radikály, ale také pro obranu amerických pozemních jednotek. Tato role bude prvořadá při zajišťování spořádaného a bezpečného odchodu Američanů ze Sýrie.

Středeční Trumpovo rozhodnutí o stažení asi 2000 amerických vojáků ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Francie a Británie oznámily, že boj proti Islámskému státu v Sýrii nepovažují za ukončený.

.@realDonaldTrump sudden decision to withdraw from #Syria, is an immoral & shameful decision which betrays US allies in the region. An expected move however the timing is dangerous as #ISIS remains a threat & also strengthens Erdogan’s plan to attack #Kurds in the region. #Rojava