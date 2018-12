Většina uprchlických žen a dívek byla v Libyi znásilněna

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvedl, že zpráva, na jejímž vypracování se podílel společně s podpůrnou misí OSN v Libyi, ukazuje "nepředstavitelné hrůzy", které se odehrávaly mezi migranty usilujícími o dosažení Evropy přes Libyi, kde v rozsáhlých oblastech prakticky neplatí žádné zákony.

Zpráva se týká období od ledna 2017 do srpna 2018. Vyšetřovatelé OSN shromáždili 1300 svědectví, která podrobně líčí "hroznou sérii násilností a zneužívání, jichž se na migrantech a uprchlících dopustila řada státních úředníků, ozbrojených skupin, pašeráků a překupníků".

Mezi zmíněnými zločiny je zabíjení, mučení, svévolné věznění, hromadné znásilňování, otroctví, nucené práce a vydírání.

Zpráva se podle agentury AP objevila v době, kdy se lídři Evropské unie snaží posilovat vnější hranici a zabránit tomu, aby do Evropy přicházely velké počty migrantů. Tisícovky migrantů, kteří byli zadrženi při pokusu o přeplutí Středozemního moře, byli vráceni do Libye a umístěni do detenčních center s často zoufalými podmínkami.