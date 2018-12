Islámský stát zahájil velkou bitvu proti Kurdům. Situaci komplikují USA a Turecko

SDF, v níž mají převahu Kurdové, se zasadila za porážku IS v Sýrii. Zbytky teroristů zůstávají ale stále na východě země. Americký prezident Donald Trump dospěl k závěru, že je IS poražen, a ve středu ohlásil, že ze Sýrie americké vojáky stáhne.

Kurdové tvrdí, že bude následovat protikurdská turecká ofenzíva, která odčerpá jejich síly z boje proti IS. Pohrozili také, že nebudou schopni dále střežit stovky zadržených bojovníků IS a jejich rodin.

Balí řekl, že boje v Hadžínu, který leží ve východní provincii Dajr az-Zaur, jsou velmi tvrdé. "IS zahájil velký útok, odehrávají se těžké boje. Naše jednotky zatím osvobodily jenom 35 procent Hadžínu," sdělil.

#ISIS terrorists has been attacking since the early morning hours #SDF points in Deir al-Zour. The clashes continue to the moment.