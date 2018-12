V syrských věznicích se masově popravuje. Satelitní snímky odhalily děsivé věci

Více než dvě desítky Syřanů, které deník vyzpovídal, popsali, jak vypadá vládní kampaň, jejímž cílem je "vyčistit" řady politických vězňů. Odsouzení jsou podle nich do věznice Sídnájá sváženi i z jiných zařízení, a poté bývají brzy ráno popravováni.

Cely v Sídnájá byly kdysi přeplněné, bylo v nich drženo 10.000 až 20.000 vězňů. Nyní se počet zadržovaných právě kvůli popravám výrazně snížil a nejméně jedna část věznice je dokonce téměř prázdná, uvedli bývalí vězni, kteří z obavy o svou bezpečnost nechtěli zveřejnit svá jména. Některým z nich se podařilo z vězení dostat díky tomu, že za ně jejich příbuzní zaplatili desítky tisíc dolarů.

Prisoners in #Sednaya were indiscriminately tortured & starved. Some ate chunks of concrete ceiling, in desperation. - Before/After pics: pic.twitter.com/5pbXYx5Fgn

Podle dvou bývalých vězňů, kteří prošli procesem před polním soudem v Damašku, který se nachází na velitelství vojenské policie, za poslední rok přibylo rozsudků smrti. Oba muži stanuli před vojenským soudem dvakrát - jednou dříve během války a podruhé letos, a proto mohli porovnat, jak tyto soudy fungují. "Během mé druhé návštěvy neexistovala žádná shovívavost," uvedl jeden z mužů. "Téměř všichni, kdo byli v místnosti, byli odsouzeni k smrti. Rozsudky četli nahlas," dodal.

Mnozí z odsouzených podle něj zemřou ještě před vykonáním nejvyššího trestu, ať již na podvýživu, zanedbání lékařské péče či fyzické týrání, často po psychickém zhroucení.

Na žádost o vyjádření k tomuto článku syrská vláda nereagovala, poznamenal americký list. Zároveň dodal, že kabinet prezidenta Bašára Asada nikdy nepřiznal, že by docházelo k popravám vězňů, a rovněž nezveřejnil žádné údaje o množství takto usmrcených osob. Žádné nezávislé údaje nejsou k dispozici.

Is this a joke @StateDept? Even before 27 Aug '13 these "vents" were present. See included Terraserver footage (03 april '13) #Sednaya pic.twitter.com/0dsUr2Z0BU