Izraelci stříleli na podezřelé osoby v oblasti Golanských výšin

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

O jaké podezřelé osoby šlo, proč se snažily dostat do Izraele či zda byl někdo z nich zraněný, nebylo jasné. Podle deníku The Times of Israel se nyní izraelská armáda snaží zjistit, zda se skupina nesnažila shromáždit určité zpravodajské informace.

Dvě třetiny Golanských výšin okupuje Izrael, který je obsadil během dvou válek v roce 1967 a v roce 1973. Roku 1981 je pak v rozporu s rezolucemi OSN anektoval.

Východ Golan je syrský a na části území je nárazníkové pásmo kontrolované silami OSN UNDOF.