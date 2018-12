Bude kauzu Chášukdžího řešit OSN? Turecko nasadilo všechny páky proti Rijádu

Chášukdží, který psal pro americký deník The Washington Post a ve svých textech kritizoval saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána, byl začátkem října na konzulátu své země v Istanbulu brutálně zavražděn.

#Çavuşoğlu says Turkey working to carry #Khashoggi investigation to UNhttps://t.co/LpqSA0CV00 pic.twitter.com/MCScCG43uv