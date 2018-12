V Izraeli vyvrcholila vládní krize: Parlament bude rozpuštěn, předčasné volby v dubnu

"Vzhledem k národní a rozpočtové zodpovědnosti se lídři koaličních stran jednomyslně dohodli na rozpuštění Knesetu a na nových volbách na začátku dubna," uvedly strany ve svém společném prohlášení.

Podle listu The Times of Israel rovněž zdůraznily, že žádná ze stran vládu neopustí a že "partnerství v Knesetu a ve vládě bude pokračovat i během voleb". Podle izraelských zákonů se příští volby měly konat až v listopadu 2019.

The reality is, however you look at it, @netanyahu almost certain to be re-elected Prime Minister of #Israel. Maybe with a little musical chairs from few other parties, but nothing significant.



But wild card? That's Benny #Gantz. pic.twitter.com/TZmSFUVjLx