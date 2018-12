Sankce USA drtí íránskou ekonomiku. Ruhání musel upravit státní rozpočet

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Americký prezident Donald Trump v květnu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015, v níž se Teherán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení protiíránských sankcí. Washington v srpnu na základě odstoupení od dohody zavedl proti Teheránu nové sankce, jejich další vlna pak začala platit od listopadu.

Írán čelí vlivem obnovených amerických sankcí ekonomickým potížím a v minulých měsících se v zemi konalo několik protestů. Centrální banka v listopadu přiznala, že ceny mléčných výrobků a vajec vzrostly proti loňsku o 57 procent, ovoce o 68 procent a masa o 39 procent.

"Cílem Spojených států je srazit íránský islámský systém na kolena... To se jim nepodaří, ale sankce nepochybně budou mít vliv na životy lidí, na vývoj země a na růst ekonomiky," řekl Rúhání v parlamentu v projevu, který živě přenášela státní televize.

Na příští fiskální rok, jenž v Íránu začíná 21. března, dnes Rúhání představil nominálně vyrovnaný rozpočet v objemu zhruba 4,70 biliardy ríjálů - bez výdajů státních podniků. Toto číslo je podstatně vyšší než 3,70 biliardy ríjálů navrhovaných na letošek. Nový rozpočet je ale reálně méně než poloviční, vzhledem k oslabení íránské měny. Zatímco před rokem se za dolar platilo asi 42.000 ríjálů, dnes už se platí zhruba 100.000 ríjálů, uvedla agentura AP. Podle neoficiálního směnného kurzu tak objem rozpočtu činí v přepočtu asi 47,5 miliardy dolarů.

Rúhání prohlásil, že státním zaměstnancům se příští rok zvýší platy o 20 procent. Rozpočet podle prezidenta zahrnuje také 14 miliard dolarů určených na subvencování základního zboží typu potravin a léků tak, aby si je mohli levně pořídit rovněž občané s nízkými příjmy, jako jsou například důchodci. Peníze z rozpočtu mají podle Rúháního podpořit i výrobu a zaměstnanost a přispět k obnově tisíců pozastavených státních projektů s pomocí soukromých investorů.

Rúhání ve svém dnešním projevu také vyzval k omezení závislosti Íránu na příjmech z prodeje ropy. "Pokud by rozpočet do takové míry nezávisel na ropě, dopad sankcí by byl podstatně nižší," podotkl Rúhání.