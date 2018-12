Asad se vrací mezi arabské lídry? LAS znovu přijme Sýrii, vyloučena byla v roce 2011

— Autor: ČTK

Státy Perského zálivu podnikají kroky ke znovupřijetí Sýrie do Ligy arabských států (LAS) osm let po jejím vyloučení v důsledku brutálního potlačení prodemokratických protestů proti syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi. Napsal to dnes britský list The Guardian, podle kterého by se znovupřijetí Sýrie mohlo uskutečnit už v nadcházejícím roce.