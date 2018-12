Rozšiřování židovských osad? Izrael plánuje výstavbu dalších 2200 bytů

Otázka osad je hlavním tématem izraelské politiky a bude zřejmě jedním z ústředních bodů kampaně před předčasnými volbami, které se uskuteční už 9. dubna.

Peace Now: Those who build these places have no intention of achieving peace and a two-state solution. The latest announcement shows that Netanyahu is willing to sacrifice Israeli interests in favor of an election gift to the settlers. https://t.co/3Qp9AHQ1K8