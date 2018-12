Dva exprezidenti Egypta se střetli u soudu: Mubarak svědčil v procesu s Mursím

Devadesátiletý Mubarak, který byl po téměř 30 letech ve funkci sesazen během povstání v roce 2011, vstoupil do soudní síně s hůlkou společně se svými dvěma syny. Na sobě měl tmavě modrý oblek a k tomu padnoucí kravatu, popsala agentura AP. Po fyzické i psychické stránce vypadal dobře, i když jeho řeč byla chvílemi pomalejší. Slyšení se uskutečnilo za přísných bezpečnostních opatření na jižním předměstí Káhiry.

Mursí z nyní zakázaného Muslimského bratrstva byl prvním demokraticky zvoleným prezidentem po revoluci v roce 2011, která otřásla Egyptem v rámci takzvaného arabského jara. Zemi ale vedl podle zásad islamistů, což vedlo k četným protestům liberálních Egypťanů.

What's fascinating is also seeing ousted dictator Hosni Mubarak & his 2 sons Gamal & Alaa @AlaaMubarak_ arriving in court WALKING and NOT in his usual ya haram wheelchair in his pathetic bid to build up sympathy pic.twitter.com/oTpxeKXMSR