Nová konkurence Netanjahua? Populární bývalý generál založil v Izraeli novou politickou stranu

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Předčasné volby se budou v Izraeli konat 9. dubna příštího roku kvůli koaliční krizi, kterou způsobil zákon o výjimkách z povinné vojenské služby pro ultraortodoxní židy. Největší šanci na vítězství má Netanjahu se svou stranou Likud. Na druhém místě v několika anketách skončila Gancova budoucí strana.

Nové Gancovo uskupení podle Reuters uvádí, že chce zachovat Izrael jako "židovskou a demokratickou zemi", a hovoří o neupřesněných změnách v národní bezpečnostní politice a v ekonomice.

Průzkumy veřejného mínění nicméně předpovídají Netanjahuovi snadné vítězství. Likud by měl obsadit asi 30 křesel ve 120členném parlamentu a vytvořit pravicovou koalici podobnou té stávající. Gancova tehdy ještě hypotetická strana skončila v sondážích druhá a průzkumy jí přisoudily asi 15 mandátů.

Policie nyní Netanjahua vyšetřuje ve třech korupčních kauzách a doporučila, aby byl obviněn. Premiér popírá, že by se dopustil něčeho nezákonného. Izraelský prokurátor dosud nerozhodl, zda Netanjahua obviní, a není jasné, zda se tak případně stane ještě do voleb.

Pokud bude devětapadesátiletý bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Ganc středolevým kandidátem, mohlo by to hrát v Netanjahuův prospěch, protože by dále rozštěpil už tak rozhádanou opozici, podotýká Reuters. Agentura AP ale Gance označuje za "čerstvou a vzrušující tvář ve stojatých vodách izraelské politiky". I když podle ní není ideologická orientace jeho strany jasná, v Izraeli, kde bezpečnost hraje zásadní roli, je Ganc vysoce hodnocen a jeho pověst je oproti Netanjahuovi bez poskvrnky.