Nové letiště v Istanbulu? Plný provoz opět odložen, vloudila se "chybička" +VIDEO

Letiště má konkurovat Dubaji a úřady ho představují jako největší na světě. V první fázi by mělo ročně obsloužit 90 milionů cestujících, do deseti let by jich mělo být 200 milionů, uvedla agentura DPA.

Na sociálních sítích ovšem kolují nahrávky, jak do terminálu zatéká při dešti voda, a nechybějí snímky zatopeného přilehlého parkovistě.

zdroj: YouTube

Erdogan letiště otevřel 29. října, symbolicky v den 95. výročí vzniku Turecké republiky, ale plný provoz byl odložen nejprve na leden. Nakonec se tak má stát až v březnu.