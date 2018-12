Tah proti Turecku: Syrská armáda vstoupila do města Manbidž, Kurdové žádali o pomoc

"Vyzýváme syrskou vládu, aby její armáda převzala kontrolu nad územím, z nichž jsme se stáhli, zejména nad městem Manbidž, a aby tak ochránila tyto oblasti před tureckou invazí," uvedla YPG v prohlášení YPG na twitteru. Krátce poté oznámila syrská armáda, že vstoupila do Manbidže. "Zajistíme plnou bezpečnost všem syrským občanům i ostatním v tomto městě," citovala agentura Reuters z prohlášení syrské armády.

▶️#JustIn : #Syrian Army enters town of #Manbij and raises its flag. The #Kurdhish #YPG militias handed over the area to Syrian forces after #Turkey warned of military operation to clear the area from YPG militias



