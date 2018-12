V Istanbulu vypuklo loterijní šílenství, davy se hrnou do legendární trafiky

Mnozí Turci sem přicházejí v tomto čase nejisté ekonomiky s nadějí na výhru a pohrdají rostoucím odporem těch nejzbožnějších, kteří považují hazardní hry za hřích. Před okénky ve čtvrti Eminönü nedaleko jedné z nejkrásnějších mešit Istanbulu Yeni Cami se zákazníci fotí se svými losy, zatímco obr pověřený usměrňováním davu vykřikuje příkazy a přitom hltá sendvič.

Kordon kolem obchodu se žlutým průčelím tvoří desítka bezpečnostních agentů, kteří posílají předbíhající nedočkavce na konec fronty táhnoucí se do délky několika stovek metrů. Při čekání, které může trvat tři až čtyři hodiny, je třeba se vyzbrojit trpělivostí. Ta důchodci Kemalovi nechybí. "Pokouším štěstí u Nimet Abla už 50 let. Zatím jsem nikdy nevyhrál. Zatím!" prohlašuje.

Nimet Abla, v překladu "velká sestra Nimet", vděčí za své jméno a majetek své zakladatelce, Melek Nimet Özdenové, obávané obchodnici, která po půl století ovládala svět loterií, když v roce 1928 prodala svůj první tiket. Po její smrti v roce 1978 převzal stále prosperující obchod její synovec, který si říká Nimet Abi (velký bratr Nimet).

"Každým rokem prodáváme stále více losů," řekl tento šedesátník agentuře AFP. Loni prodal na tři miliony losů, desetinu všech losů, které se v Turecku prodaly. Kromě historického obchodu v Eminönü má Nimet Abla v Istanbulu ještě dvě další prodejní místa a lidé sem přicházejí ze všech koutů Turecka.

Letos dosahuje novoroční jackpot 70 milionů tureckých lir (300 milionů Kč). Jeden tiket stojí 70 lir (300 Kč). To je poměrně vysoká cena, protože například chléb stojí dvě liry (8,50 Kč). Je ale možné si koupit i poloviční nebo čtvrtinový tiket.

Ve dnech před silvestrovským tahem se fronty tvoří již od šesti od rána a prodává se až pozdě do noci, asi do jedenácti hodin.

Kolem Nimet Abla pobíhají desítky prodavačů, kteří nabízejí losy těm, kteří nemají trpělivost vystát si frontu. "Žádné čekání! Prodáváme ty samé losy!" vykřikují. Obchod se však nemusí ničeho obávat. Jeho pověst nejšťastnější prodejny losů je dobře zavedená.

Hazardní hry řízené státním orgánem, který má na starosti národní loterii, přinášejí státu velké peníze. Loni to bylo 1,4 miliardy lir (asi šest miliard Kč).

V zemi s muslimskou většinou, kde v posledních letech posílil náboženský konzervatismus, ale horečka vyvolaná loterií není přijímána jednomyslně. Loni Správa náboženských záležitostí (Diyanet) vydala varování, že loterie, přestože je legální, je "haram", tedy z hlediska islámu zakázaná, stejně jako všechny hazardní hry.

A přestože Melek Nimet Özdenová podnikla několik poutí do Mekky a dala postavit mešitu, její dědictví je dnes terčem nenávisti konzervativních muslimů. Naproti mešitě Yeni Cami pověsil jeden květinář na svůj krámek ceduli "Neptejte se mě, kde je Nimet Abla. Hraní je hřích!" "Vidím, jak věřící, sotva vyšli z mešity, zamíří do fronty před Nimet Abla. Kdyby to bylo na mně, zakázal bych to," říká.