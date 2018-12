Odplata za bombový útok v Egyptě: Při raziích zabito 40 islamistů

Zásah bezpečnostních sil se uskutečnil ve třech oblastech, na severu Sinajského poloostrova a v Gíze, kde bylo zabito 30 radikálů.

Ministerstvo nesdělilo, zda byli podezřelí spjati s pátečním útokem, oznámilo jen, že 30 osob bylo zabito při zátahu na jejich úkryty v Gíze, odkud teroristé plánovali sérii útoků na státní instituce a turistické cíle.

Deset dalších podezřelých radikálů bylo zabito na severu Sinaje, kde bezpečnostní složky bojují proti místní odnoži organizace Islámský stát (IS). Podle státní tiskové agentury MENA byli podezřelí zabiti v boji.

Výbuch bomby u autobusu se zahraničními turisty poblíž pyramid v egyptské Gíze v pátek zabil tři Vietnamce a jejich místního průvodce.

VIDEO: Egyptian security forces clear the scene where three Vietnamese tourists and an Egyptian tour guide were killed when a roadside bomb hit their bus as it travelled close to the #Giza pyramids outside Cairo pic.twitter.com/HiPIiZmfnY