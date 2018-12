V Jemenu bojují za Saúdskou Arábii dětští vojáci. Některým je teprve 14 let

Podle informací deníku New York Times najímá Saúdská Arábie velké množství súdánských žoldnéřů, kteří pro ni pak v Jemenu bojují. Mezi nimi má být i výrazné procento dětí, některým z nich je přitom teprve 14 let. Saúdové to popírají, reportéři amerického deníku se však opírají o svědectví několika dětských vojáků, kteří se již do své země vrátili.

OSN označila válku v Jemenu za nejhorší humanitární krizi současnosti. Podle odhadů zdravotnických a humanitárních organizací, které se v zemi snaží pomáhat, je až 12 milionů Jemenců ohroženo hladomorem. Zhruba 85 000 dětí již v důsledku podvýživy a spojených komplikací zemřelo.

Koalice vedená Saúdskou Arábií v zemi bojuje s převážně šíitskou skupinou známou jako Hútiové. Bohatá ropná monarchie se přitom z velké míry spoléhá na zahraniční bojovníky, kterým za účast v konfliktu vyplácí štědrou odměnu. The New York Times upozorňují, že desetitisíce těchto žoldnéřů pocházejí převážně z Dárfúru, oblasti na západě Súdánu, která byla po dlouhá léta devastována komplikovaným konfliktem. Během něj zemřelo až 300 000 lidí, mnoho přeživších dnes žije v ohromné bídě.

Právě neutěšené ekonomické situace v Dárfúru Saúdové využívají a nabízejí bojovníkům štědrou finanční odměnu za účast v jemenském tažení. V zemi proto operuje až 14 000 příslušníků súdánských milicí. Mnoho z nich patří k takzvaným „Rychlým podpůrným jednotkám“, kmenové milici, která byla dříve známá jako Džandžavíd. V dárfúrském konfliktu byli tito vojáci zodpovědní za válečné zločiny, včetně masového vraždění a systematického znásilňování žen.

Mnozí z těchto bojovníků ještě ani nejsou plnoletí. Podle deníku New York Times je některým z nich pouhých čtrnáct let. Odvolává se přitom na svědectví několika navrátilců, kteří odhadují že 20 % až 40 % žoldnéřů mohou být mladí chlapci.

„Lidé jsou zoufalí. Bojují v Jemenu, protože vědí že v Súdánu nemají žádnou budoucnost,“ říká Hafiz Ismail Mohamed, bývalý bankéř a kritik súdánské vlády. „Exportujeme vojáky jako by se jednalo o komoditu směnitelnou za cizí měnu.“

Vojáci najatí pro konflikt jsou většinou přepraveni do Saúdské Arábie, kde absolvují krátký výcvik. Potom jsou poslání do válečné oblasti. Měsíčně dostávají zhruba 500 dolarů, další příplatky jsou za každý měsíc strávený v bojových liniích. Na konci šestiměsíční služby dostanou navíc až 10 000 dolarů v jednorázové platbě. To je pro mnoho místních příliš velké lákadlo. Některé rodiny proto vysílají své děti do války velice ochotně.

„Rodiny vědí, že jediná možnost, jak změnit svůj život, je poslat syny do boje,“ říká v rozhovoru Hager. Do Jemenu odešel před dvěma lety, když mu bylo 14 let. Za své nasazení si vydělal asi 10 000 dolarů. Jeho matka byla proti, ale širší rodina nakonec rozhodla, že Hager musí jít. V zemi s extrémní chudobou a inflací téměř 70 % to zkrátka bylo příliš mnoho peněz na to, aby si je mohla rodina dovolit odmítnout.