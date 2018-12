V Iráku letos za terorismus soudili přes 600 cizinců

Podle dnešní zprávy agentury AFP stanulo letos před soudy 616 mužů a žen obviněných z členství v IS. Z nich 508 bylo odsouzeno na základě protiteroristického zákona, který za terorismus umožňuje vynést i rozsudky smrti.

Irácká soudní zpráva nehovoří o počtu lidí poslaných na smrt, ale uvádí, že mezi souzenými bylo 466 žen, 42 mužů a 108 nezletilých.

Tribunály řešící případy související s terorismem zasedají v Tall Kajfu u Mosulu a v Bagdádu. Kauzy týkající se cizinců se řeší v Bagdádu.

Většina odsouzených cizinců pochází z Turecka a republik bývalého Sovětského svazu. Mezi osobami odsouzenými k trestu smrti je Němka, Belgičan a Rus. Doživotní trest dostali tři Francouzi - dvě ženy a muž.

Mnohé z žen následovaly do Iráku své muže zapojené do boje IS. Děti odsouzených žen čeká deportace. V neděli dorazilo 30 z těchto dětí do Moskvy.