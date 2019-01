Netflix v Saúdské Arábii? Praskl skandál, muslimský herec byl zcenzurován

Obsahem oficiální stížnosti saúdskoarabské komise pro komunikace a informační technologie je údajné porušení kybernetického zákona.

Podle listu Financial Times Netflix potvrdil, že epizoda není v nabídce od minulého týdne. "Podporujeme uměleckou svobodu na celém světě a tuto epizodu jsme v Saúdské Arábii stáhli na základě odůvodněného právního požadavku," stojí v prohlášení Netflixu.

V seriálu vystupuje americký herec Hasan Minhaj a v dané epizodě říká, že je vhodný čas přehodnotit vztahy se Saúdskou Arábií. "A myslím to jako muslim a jako Američan," dodává. Kritizoval království také za vedení války v Jemenu a označil Saúdskou Arábii za autokratický režim.

Thank you to @hasanminhaj who has been using his show @patriotact to keep attention on Saudi Arabia and Jamal #Khashoggi’s case: https://t.co/8bqjKGUAPI