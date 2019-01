Vzkříšení Osmanské říše? Turecko daruje Prištině mešitu, je z toho pozdvižení

Drtivá většina obyvatel Kosova i samotného hlavního města Prištiny jsou muslimové. Ve městě přesto dodnes chybí centrální mešita, a to již od dob bývalé Jugoslávie, kdy historické centrum města muselo ustoupit moderní sekulární architektuře.

Když starosta Prištiny před šesti lety pokládal na vybraném místě základní kámen pro novou stavbu, panoval předpoklad, že půjde o stylově vhodné moderní dílo. Návrhy předních současných architektů, včetně nedávno zesnulé britské architektky iráckého původu Zahy Hadidové, ale ve výběrovém řízení neuspěly. Parcela tak dodnes zeje prázdnotou, místo mešity bije návštěvníky do očí nasprejovaný nápis: "Žádnou tureckou mešitu, nebo poteče krev!"

#Turkey's gift of a mosque sparks fears of ‘#neo-#Ottomanism’ in #Kosovo - #Pristina badly needs a new mosque – but Turkish attempts to court the young #Balkan state with investment and advocacy is making some uneasy https://t.co/jFSgEgwSnD pic.twitter.com/cDCUbYKqjy