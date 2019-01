Írán zasáhlo zemětřesení, 75 lidí utrpělo zranění

Zemětřesení zasáhlo Gílán Gharb v provincii Kermánšáh. Všichni zranění až na jednoho byli po ošetření propuštěni, uvedla záchranná služba.

#BreakingNews #Iran hit by an #earthquake - injuring over 40 - No reported deaths so far - #Tehran #Persia - Aftershocks are still being felt https://t.co/4Be4rNSRnF pic.twitter.com/UXiHAGMyPe