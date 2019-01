Zemřel Moše Arens, izraelský exministr obrany a zahraničí. Stál u zrodu Netanjahuovy kariéry

"Arens udělal zázraky, aby posílil postavení Izraele jako velvyslanec ve Washingtonu, jako ministr zahraničí, předseda parlamentních výborů a jako ministr obrany," uvedl dnes Netanjahu.

Dodal, že Arense navštívil před několika týdny. "Měl jasnou mysl a jako vždy byl rázný, důstojný a ušlechtilý, byl příkladem pro nás všechny. Nebylo většího patriota. Mišo, miloval jsem Tě tak, jako syn miluje otce," napsal dnes Netanjahu.

Arens stál u zrodu Netanjahuovy politické kariéry, když si ho v roce 1982 vybral jako zástupce na velvyslanectví v USA. V roce 1988, kdy se Arens stal ministrem zahraničí, jmenoval Netanjahua svým náměstkem.

Za největší Arensův počin označil dnes deník Haarec jeho přínos k rozvoji izraelského leteckého průmyslu. Tento obor studoval Arens v USA, kam se před druhou světovou válkou odstěhoval s rodiči z Litvy, kde se v prosinci 1925 narodil. V USA také sloužil v armádním sboru leteckých inženýrů, než v roce 1949 odjel do Izraele. Tam stál u zrodu pravicové strany Cherut, která později spolu s dalšími formacemi vytvořila nynější vládní stranu Likud.

