Přechod z Pásma Gazy do Egypta nově střeží Hamás, vyšachoval konkurenční Fatah

Rafáh je jediný hraniční bod, který spojuje občany palestinského Pásma Gazy se světem. Ostatní přechody jsou na hranici s Izraelem, jsou pod jeho kontrolou a Palestinci musejí mít pro jejich použití izraelské povolení. Izrael zahájil blokádu Pásma Gazy v roce 2007, když se Izraeli nepřátelský Hamás ujal po vyhraných volbách kontroly nad tímto územím.

