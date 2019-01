Netanjahuovy korupční kauzy? Policie ignoruje klíčové svědky, zlobí se premiér

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Novináři se pouze dohadovali, čeho se bude týkat. Někteří tipovali, že to bude právě hrozící obvinění ve třech korupčních případech. Rozhodnout o tom, zda premiér stane před soudem, musí generální prokurátor Avihaj Mandelblit, který by se podle izraelského tisku mohl vyjádřit příští měsíc. V dubnu se mají konat předčasné volby a Netanjahuův Likud v nich má podle průzkumů opět šanci na vítězství.

"Informuji vás, že jsem při výslechu žádal o přímou konfrontaci se svědky. Odmítli to, požádal jsem znovu a zase jsem byl odmítnut. Dnes tuto žádost opakuji a mělo by se to (konfrontace) odehrát v televizi," řekl Netanjahu v projevu. Policie prý nevyslechla klíčové svědky, kteří mohli podat informace svědčící v jeho prospěch.

Proti premiérovi svědčí i tři jeho bývalí blízcí spolupracovníci. V jedné kauze jde o telekomunikační společnost Bezeq, pod niž spadá zpravodajský server Walla. Podle policejního šetření založeného na výpovědích šesti desítek lidí se premiér za výhody Bezequ snažil ovlivňovat zpravodajství serveru tak, aby vyznívalo v jeho prospěch.

Kauza Bezeq je ze všech tří případů, v nichž byl premiér vyšetřován, nejzávažnější. Dvě ostatní se týkají přijetí darů od přátel-miliardářů a dalšího ovlivňování médií. I v těchto kauzách policie doporučila premiéra stíhat.

Netanjahu dnes prohlásil, že ve vyšetřovaných kauzách nešlo o korupci, protože nebyly předávány peníze. Podle policie byly v některých případech ve hře cenné dary, v dalších výhody.